Se cancela el Masters de Indian Wells debido al coronavirus

El torneo de tenis Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, que comenzaba esta semana en EU, fue suspendido por temor al contagio con coronavirus de participantes y asistentes, informaron este domingo los organizadores.

Julio Urías le provoca fractura de maxilar a Willie Calhoun

Siete boxeadores mexicanos mueren en accidente de autobús

El director del torneo, Tommy Haas, dijo en un comunicado divulgado en Twitter por el BNP Paribas Open 2020 que están "muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, los aficionados, los jugadores, los voluntarios, los patrocinadores, los empleados, los vendedores y todos los involucrados en el evento es de suma importancia".

Añadió que "estamos preparados para celebrar el torneo en otra fecha y exploraremos opciones".

La organización publica una nota del Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside, en California (EU), en la que señala que se ha declarado una emergencia de salud pública para el Valle de Coachella después de un caso confirmado de coronavirus (COVID-19).

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020