“Hay que ser consciente del daño a la mujer”: Isaac Brizuela

México vive tiempos difíciles en la búsqueda de la tan necesaria equidad de género. El futbol no puede quedarse callado ni permanecer ajeno a un problema que sufre la sociedad. Por eso, el atacante de Chivas, Isaac Brizuela, levanta la voz para pedir mayor consciencia sobre el “daño” que se hace a la mujer de forma constante.

Chivas, base del Preolímpico con seis convocados al Tricolor

Juez rechaza mansión millonaria de Ronaldinho; seguirá detenido

Este martes, el “Conejito”participó junto a todos sus compañeros del equipo varonil y las futbolistas del equipo femenil de Chivas en el Juego por la Equidad. De esta forma, el Rebaño Sagrado intenta enviar un mensaje de igualdad a la sociedad mexicana. Brizuela habló al término de dicho encuentro amistoso.

“Es una experiencia agradable, la verdad que motivante también para el público, para la mujer. En estos momentos se ha hablado mucho de ese tema y creo que el trato de igualdad, hay que ser conscientes del daño que se le está haciendo. Esto es un llamado para invitarlos a tratarlas tal y como son, como nos tratan a nosotros. El futbol femenino ha ido creciendo mucho y ayudado en muchos caso también para que se olvide toda la violencia”, explicó.

También aplaudió el paro nacional organizado por las mujeres este lunes. “Por un lado obviamente el apoyar la causa habla del compromiso que tienen como mujeres, pero a la vez también un golpe muy duro el saber que se quejan, que la verdad no pueden estar tranquilas al salir a la calle. Eso habla también de la preocupación que tienen, así que hacer consciente y tratarlas como son. Creo que es pieza fundamental también de este universo, es el complemento para muchas cosas, para nosotros que somos esposos”, detalló.

“Debemos tratarlas como son, en mi caso me va a tocar ser padre de una niña y trato de darle un buen ejemplo junto con su madre. Tenemos muy buena relación así que tratar de contagiar a esa gente que no sabe cómo llevar una relación o que tiene problemas desde pequeño, para que en un futuro se pueda remediar esta situación. Se ha levantado muy fuerte este llamado de atención. Esperemos que lo hagamos y que no sólo quede en palabras, que en realidad actuemos de buena manera y que cada vez sean menos las complicaciones que tengan las mujeres”, concluyó Isaac Brizuela.