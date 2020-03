Partidos de Champions League son suspendidos

La UEFA no se ha quedado de brazos cruzados ante la pandemia del coronavirus. El organismo informó que dos duelos de la Champions League son suspendidos, debido a la cuarentena que ya hace el Real Madrid y Juventus.

Es decir, los duelos entre el Manchester City vs. Real Madrid y Juventus vs. Olympique Lyonnais, correspondientes a los octavos de final de vuelta de la justa europea, quedan suspendidos.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020