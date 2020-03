La ATP suspende actividad por seis semanas tras coronavirus

La ATP informó a través de un comunicado la suspensión de todos los torneos programados para las próximas seis semanas, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus como una "pandemia", por lo que buscan la seguridad de jugadores y afición.

"La ATP ha anunciado la suspensión del circuito profesional masculino durante seis semanas debido al aumento de los problemas de salud y seguridad tras el brote global de COVID-19. La suspensión implica a los torneos ATP Tour y ATP Challenger Tour programados hasta el 20 de abril (incluida esta semana)", informó la Asociación.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19.

— ATP Tour (@atptour) March 12, 2020