Rob Gronkowski debutará en WrestleMania 36

La WWE dio a conocer que el ex jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL, Rob Gronkowski, debutará en la empresa durante WrestleMania 36.

El tres veces campeón del Super Bowl será el presentador oficial del evento, pero se darán más detalles de su participación este viernes durante SmackDown.

Wrestlemania 36 se iba a llevar a cabo en Tampa, pero debido a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, la WWE mudó el evento a sus instalaciones de entrenamiento.

La gran novedad es que se realizará en dos día, el sábado 4 y domingo 5 de abril, además de que no habrá públicopero se transmitirá en WWE Nerwork y estará disponible en pago por evento.

“¡Es oficial! Presentaré WrestleMania este año… y va a ser demasiado para una sola noche. Por primera vez, WrestleMania se realizará en dos noches: ¡Sábado 4 de abril y domingo 5 de abril en WWE Network! Les contaré más este próximo viernes por la noche en SmackDown”, publicó Gronkowski en Twitter.

It’s official! I’m hosting @WrestleMania this year…and it’s gonna be too big for just one night. For the 1st time, #WrestleMania will be a 🚨2-NIGHT🚨event: Saturday, April 4 AND Sunday, April 5 on @WWENetwork! Tell you more this Friday night on #SmackDown at 8 ET on @FOXTV.

— Rob Gronkowski (@RobGronkowski) March 18, 2020