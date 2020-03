Fórmula 1 suspende Gran Premio de Holanda, España y Mónaco

Las suspensiones de los eventos deportivos continúan y continúan. La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Holanda, España y Mónaco quedan pospuestos, debido a la pandemia de coronavirus que sigue afectando a distintos países del mundo.

La F1 tuvo que suspender el inicio de la temporada en Australia, luego de que McLaren informó que se retiraría, pues un miembro del equipo dio positivo por coronavirus, por lo que no arriesgarían al resto de su team.

Después, las carreras de Bahráin y Vietnam, segunda y tercera parada de la temporada, respectivamente, también tuvieron que ser pospuestas. El GP de China ya había sido cancelado con anterioridad.

Se pensó que la temporada 2020 del deporte motor comenzaría en Holanda, pero no será así. El Gran Premio de los Países Bajos, seguido del de España y Mónaco no se realizarán en la fecha pactada; es decir, la Fórmula 1 regresaría en Azerbaiyán, evento que se tiene programado del 5 al 7 de junio.

"La Fórmula 1, la FIA y los tres promotores han tomado estas decisiones para garantizar la salud y la seguridad del personal viajero, los participantes en el campeonato y los fanáticos, que sigue siendo nuestra principal preocupación", se lee en el comunicado emitido.

