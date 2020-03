"Nadie llega a la F1 por el apellido": Mick Schumacher

View this post on Instagram

In letzter Zeit werden vermehrt Fotos veröffentlicht, die angeblich mich als Kind mit meinem Vater zeigen. Deshalb wollte ich Folgendes klarstellen: diese Bilder hier zeigen NICHT mich, und sie zeigen auch nicht Gina. Es tut mir leid für die Personen, die auf diesen Fotos zu sehen sind; es ist wahrscheinlich auch nicht schön für ihre Eltern. Ich kann nur an alle Medien appellieren, diese Fotos nicht mehr fälschlicherweise zu benutzen und aus ihren Archiven zu entfernen. – all copyrights belong to their resp. owners – More and more photos are published lately which show supposedly me as a child with my father. I therefore wanted to clarify the following: these pictures here do NOT show me, and neither do they show Gina. I'm sorry for the people who can be seen in these photos; it's probably not nice for their parents either. I can only appeal to all media not to use these photos incorrectly anymore and to remove them from their archives.