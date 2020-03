Chicharito es trolleado y criticado por quejarse de tener bloqueado su servicio de streaming

Luego de que debido al coronavirus, la MLS fue detenida apenas unas semanas después de su arranque. Javier ‘Chicharito’ Hernández no la ha pasado bien en territorio estadounidense. Y es que el goleador mexicano dejó ver a través de su cuenta de Twitter su evidente molestia por tener su cuenta de servicio de streaming bloqueada justo en plena cuarentena.

“Mi cuenta de Amazon fue bloqueada durante una semana cuando estamos en crisis. Esta es la tercera vez que mi cuenta es bloqueada. Parece que nadie puede ayudar por teléfono y el servicio que he recibido no es útil”, escribió Javier.

My amazon account has been blocked now for a week during this crisis. This is the 3rd time my account has been blocked. No one seems to be able to help over the phone and the service i have been receiving is not helpful. @amazon

— Chicharito Hernandez (@CH14_) March 23, 2020