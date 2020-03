Míchel explota contra gobierno mexicano por acciones contra coronavirus

Aunque en algunos estados ha tomado medidas preventivas para afrontar la crisis por el coronavirus, Míchel González, técnico de Pumas aseguró que ni el gobierno, ni la población están tomando en serio la situación sanitaria que azota al mundo.

En entrevista con el programa Carrusel Deportivo, el entrenador español explicó sus razones. "Me gustaría que eso se trasladara a México, aquí la gente sigue en la calle y el gobierno no toma medidas. La gente no lo hace porque todavía no tiene esa percepción de lo que está pasando en España o Italia y antes pasó en China. Aquí, si ocurre lo que está pasando en España, puede ser una tragedia mucho peor”.

El entrenador del Club Universidad Nacional, también mostró su molestia con los ciudadanos, quienes siguen realizando sus acciones diarias sin tomar ninguna precaución para evitar un problema mayor.

“Aquí todo sigue igual, puedo ir perfectamente a un restaurante, el presidente de la Federación Mexicana está contagiado, cada vez va a más entre la gente”

En el cuestionamiento, el estratega aplaudió las acciones que algunas empresas y personas están tomando para prevenir cualquier clase de contagio.

“Es un país maravilloso, pero no sé cómo las autoridades no han reaccionado. Afortunadamente, la ciudadanía y muchos empresarios sí lo están haciendo porque saben lo que puede venir. No sabemos cuál es la situación real del contagio en México", remarcó.

González explicó como sus pupilos están realizando entrenamientos desde sus hogares.

“Aquí la situación es similar a la de España, pero más por la ciudadanía que por el gobierno. Nosotros el lunes decidimos no entrenar más y estamos todos metidos en nuestras casas como en España. No se lleva bien en la distancia, pero sabemos que están cumpliendo con las normas, no salen de casa", apuntó.

