Ex jugador de Pumas considera que coronavirus es una conspiración

En una época donde algunos siguen sin creer en la pademia del coronavirus, el ex jugador de los Pumas, Marcelo Díaz a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó un polémico mensaje asegurando que pandemia el Covid-19 fue hecho para mantener controlada a la humanidad.

TE RECOMENDAMOS En medio de cuarentena por coronavirus, Alan Pulido ya extraña el futbol

"Amigos míos, para ustedes que me conocen bastante y saben que soy un loco de mierda, que a veces tiene estados de lucidez, les vengo a decir que me aburrí y aquí viene MI VERDAD.

"No puedo llegar a entender que mi vida no me pertenezca en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente por un virus que ataca a nivel mundial, que deba permanecer en casa como un esclavo dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez no contagiar a los demás. ¿En qué mundo creen ustedes que estamos viviendo?", aseguró Díaz.

"No puedo llegar a entender que mi vida no me pertenezca en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente por un virus que ataca a nivel mundial, que deba permanecer en casa como un esclavo dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez no contagiar a los demás. ¿En qué mundo creen ustedes que estamos viviendo?", finalizó el “Chelo” Díaz.

Marcelo 'Chelo' Díaz forma parte de Racing Club de Avellaneda. De la misma manera, entre el Apertura 2017 y el Apertura 2018 militó para los Pumas de la UNAM.

Argentina actualizó el reporte sobre el coronavirus este jueves y volvió a arrojar datos preocupantes: ya son 589 los contagiados, de los cuáles hubo un total de 12 fallecimientos.

TE RECOMENDAMOS Los programas deportivos que han sobrevivido al coronavirus