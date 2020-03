Raúl Jiménez cree que Chucho Benítez estaría orgulloso de él

El futbolista mexicano, Raúl Jiménez, convivió con sus seguidores a través de Facebook Live y entre las múltiples preguntas que recibió destacó la de ¿quién fue su mejor pareja en el ataque? a lo que el jugador del Wolverhampton no dudó en responder: Christian ‘Chucho’ Benítez.

Fue 'Chucho' Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, muchos consejos me daba. Me tocó vivir muchas cosas con él, le debo mucho, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer”, dijo Jiménez.

Raúl coincidió con Benítez en el América en 2013. El ecuatoriano era el delantero titular de las Águilas y el mexicano recién había ascendido de la categoría Sub-20, por lo que fue su modelo a seguir.

“Entonces, le debo mucho. Sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, porque sé que él confiaba mucho en mí y en lo que podía hacer", comentó.

Sobre su situación con el Wolverhampton y los rumores sobre un posible interés del Real Madrid, Jiménez sólo respondió que tiene contrato con el equipo inglés.

“Tengo contrato hasta el 2023 y no es que tenga que clasificar a la Champions para quedarme. Hemos hecho cosas importantes, clasificamos a la Europa League y ahora peleamos por un lugar en Champions League, ir a la Champions es un extra que te llena para seguir pensando en cosas importantes”, aseveró.

Por último, reveló que cuando se retire espera dedicarse a la dirección técnica o la televisión, pero que espera regresar al América antes de colgar a los botines. “En un futuro, la estoy pasando bien en Europa, pero no descarto volver al América. En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el futbol”, agregó.