FOTOS: Patry Jordán, la chica fitness que te cautivará

View this post on Instagram

Bueno… ¡pues ha llegado el día! Os lo comenté hace semanas atrás, pero mañana me opero de la muñeca. Aunque es una operación sencilla me da un poco de respeto😖 No os preocupéis que estas últimas semanas he avanzado un montón de trabajo para no dejaros sin contenido. Os iré informando, dadme mucho ánimo para mañana y deseadme mucha suerte🙈 Por cierto, el bañador que llevo es de @etam y sale también en el último vídeo del canal VIP. ¿Ya lo habéis visto?😊