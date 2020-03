¿Qué fue de Patty López?, ex conductora de Azteca Deportes

View this post on Instagram

Hoy hace un año estaba en un trabajo que no me hacía feliz… Empezando una etapa nueva de mi vida después de mi luna de miel que no era lo que yo esperaba y que al final no iba a funcionar. En momentos complicados donde lloraba prácticamente todos los días. Me sentía deprimida por primera vez en la vida y no sabía ni para donde… hoy estoy en un momento precioso, me siento en paz, me siento fuerte, estoy arrancando dos proyectos míos que eran mi sueño desde que tengo memoria y escribiendo mi primer libro. Estoy en la playa que amo tanto y estoy rodeada de cosas lindas y sorpresas de la vida… Me siento muy muy agradecida por todo y de verdad me doy cuenta de la manera más clara como la vida está llena de altibajos, hay momentos difíciles que nos ponen a prueba, pero si pasamos esas pruebas, siempre vamos a tener grandes recompensas. Cómo dice mi @sofiaalva____ “tu das un paso y el universo da mil”. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que es pasajero, confía, te prometo que todo va a estar bien 🙏🏽✨