Patty López anuncia su salida de Azteca Deportes

GRACIAS AZTECA DEPORTES 🙌🏽✨ Si algo me enseñó el 2019 es que siempre se vale cambiar el rumbo del camino y empezar de nuevo para buscar nuestra felicidad. Hoy nuevamente cierro un ciclo muy importante, hoy termina mi etapa laboral con una empresa que cambió mi vida: TV Azteca y Azteca Deportes. Yo tenía el sueño de trabajar en una de las empresas más grandes de este país, de cubrir los eventos deportivos más importantes y de salir en televisión nacional y todos esos sueños los pude cumplir ahí!! Desveladas, viajes, coberturas, entrevistas, programas, superbowls, peleas de box, golf, un mundial, tantas tantas aventuras!! Por supuesto tengo sentimientos encontrados, de nostalgia pero también de mucha felicidad.. Me llevo conmigo recuerdos increíbles, momentos imborrables laborales y personales y lo más importante, me llevo el cariño de muchísima gente que hizo que desde el día uno me sintiera en mi casa. Gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes por ser parte de todos mis procesos y por haberme permitido llegar a sus pantallas en mis diferentes proyectos. Hoy cierro con mucho amor estos casi cuatro años de haber trabajado en mi casa TV Azteca. Estoy convencida de que el ser valiente y dar pasos firmes hacia la felicidad me ha traído grandes aprendizajes y una fortaleza que nunca creí posible. Se termina este reto pero llegarán muchos otros. Gracias infinitas a todos mis amigos en TV Azteca por estos años tan lindos, me llevo grandes amistades de cada uno de ustedes y mucho mucho amor, de corazón GRACIAS!! Mi ciclo aquí se cerró pero me voy con la mejor recompensa que puedo tener, el saber que he tocado el corazón de muchos de ustedes y con eso me voy feliz.. 🙌🏽✨