"Los trapos sucios se lavan en casa": Schwartz a José Luis Higuera

José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, se ha robado la atención de miles en Twitter, luego de la discusión que tuvo por dicha red social con Rodolfo Pizarro, actual elemento del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Ante los mensajes que ambos personajes escribieron, Fernando Schwartz se sumó a la conversación. "De verdad, qué necesidad José Luis. Los trapos sucios se lavan en casa. Ya te contagiaron en la mesa", fue el mensaje que escribió el periodista de Fox Sports, aunque después lo eliminó.

Higuera, educadamente, respondió: "Saludos, Fernando. Espero que toda la familia esté bien. Te mando un abrazo". Schwartz devolvió el saludo.

Instantes después, Fernando puso un par de mensajes, aunque ya no especificó para quien iban dirigidos. "Que miseria hay en redes sociales. De verdad que ni la pandemia lleva a la educación y ecuanimidad. Con gusto les platicaré porque salí de ahí. No me espanta. Sigo activo y contento. Hablan por hablar".

"Ser educado no es ser queda bien. Si la envidia fuera tiña".

