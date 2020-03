Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera encienden las redes con pelea

Tras las polémicas declaraciones del ahora analista de ESPN, José Luis Higuera, al asegurar que Rodolfo Pizarro no es ídolo de Chivas, el jugador del Inter de Miami, no se quedó callado y le respodió al ex directivo.

“La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo Jose!”, se lee en el mensaje del habilidoso mediocampista que mandó a Higuera.

La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo Jose! — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

Pero Higuera no se quedó atrás y respondió de manera sutil al ex jugador de Chivas. “Saludos Rodolfo. Ojala llegues algún día a Europa”, contestó.

Pizarro todavía lanzó un comentario más a la discusión, atacando el nuevo trabajo de José Luis Higuera. “Aquí está la fama que querías, con esto puedes seguir trabajando para ESPN como unos 3-4 meses, si después quieres hacer algo más tienes mi número, abrazo”, finalizó.

Aquí está la fama que querías, con esto puedes seguir trabajando para espn como unos 3-4 meses, si después quieres hacer algo más tienes mi número, abrazo. — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

Rodolfo Pizarro salió del Rebaño en 2018 para llegar a Monterrey y la afición aún acusa a Higuera de esa decisión.

