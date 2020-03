El ‘Pollo’ Ortíz reconoció que competencia de Martinoli generaba presión a Televisa

Debido a la cuarentena por coronavirus, el ex comentarista de Televisa, Raoul ‘Pollo’ Ortíz y quien ahora trabaja para Fox Sports, se dio el tiempo para realizar una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. En la cual reveló detalles de la competencia que representaba Christian Martinoli y TV Azteca para ellos.

“No lo voy a negar, tener a Christian Martinoli en la pantalla de enfrente, sí generaba una presión del lado de Televisa”, explicó el Pollo en un video compartido por La Octava Sports, otro de los medios en donde colabora.

“No lo voy a negar, tener a Christian (@martinolimx) en la pantalla de enfrente, sí generaba una presión del otro lado (Televisa)” – @RaoulPolloOrtiz 🗣 En vivo en nuestro Instagram 👇🏻 📲 laoctavasports pic.twitter.com/Ua4xCCcoSA — La Octava Sports (@laoctavasports) March 28, 2020

Asimismo, el narrador mexicano,reveló detalles a través del live sobre cómo fue su repentina salida de Televisa en 2019, previo a la gran reestructuración que planearon antes de convertirse en TUDN.

"No me lo esperaba. Me llamaron para una cita un sábado en la mañana. Me dijeron que estaba fuera. Pedí explicaciones, no me las quisieron dar. Argumentaron cosas muy absurdas”, agregó.