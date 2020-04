"Los deportistas no son un grupo de riesgo ante el Covid-19": Gerardo Meraz

El reconocido Doctor Gerardo Meraz, quien a través de sus redes sociales y en programas de televisión dedica su tiempo a explicar la medicina deportiva, charló con Publisport sobre los riesgos a los que se expone un deportista de alto rendimiento al contagiarse de coronavirus covid-19 y cómo el contagio podría afectar las capacidades de los atletas a largo plazo, hecho que catalogó como poco probable debido a los cuidados a los que son sometidos en el alto rendimiento. Esto no quiere decir que un deportista esté exento de presentar complicaciones al contagiarse, sin embargo, resalta que las probabilidades de que un atleta tenga síntomas considerados graves es baja.

¿Cómo puede afectar el coronavirus a un atleta y su desempeño deportivo?

Debemos conocer bien cómo se transmite esta enfermedad del COVID-19 que es causada SARS – CoV- 2 que es el nombre del virus. Hay qué entender un punto muy importante. La mayoría de las personas que pueden estar en contacto con el coronavirus, puede ser que desarrollen la enfermedad o que no. Cualquier deportista no está aparte del CoV-2. Pero un deportista por su condición física y su vida tan sana que lleva y la edad, prácticamente no les causa ningún síntoma. ¿Qué tanto les puede afectar?, nada. Hasta ahorita de todos los deportistas que conozco a nivel mundial, he sabido que tras dar positivos al virus, han presentado síntomas leves a moderados. La mayoría han sido asintomáticos, se han quedado en casa y la mayoría de ellos después de dos semanas hacen inmunidad. Porque al tener la presencia del virus en su cuerpo hacen anticuerpos contra ese virus. La mayoría de los deportistas desarrollan síntomas leves y muchos otros ninguno.

Aquellos deportistas que se llegan a contagiar ¿En cuánto tiempo pueden volver a realizar sus actividades con total normalidad?

El volver a entrar en ritmo de competencia o en ritmo de alto rendimiento pues a algunos les podrá tardar una o dos semanas y estarán como si nada. Pues siguen en constante actividad física aunque no con la misma intensidad, pero, prácticamente los deportistas son un grupo de personas o incluso de rango de edad de personas que no van a sufrir mayores consecuencias en esta pandemia.

¿Entonces se podría decir que casi todos los atletas están menos expuestos a enfermarse gravemente?

En teoría sí. Pero si ya tenemos casos de atletas que son hipertensos, que han tenido algún antecedente de haber sido tratado con quimioterapia o alguna otra enfermedad grave, eso ya es un caso especial, pero por lo regular ese tipo de personas no están dentro de los atletas del alto rendimiento. Hay que enfatizar que los deportistas no son un grupo de riesgo, sin embargo, hay que cuidarse y deben poner el ejemplo para la sociedad.

En el caso de Mariana Arceo, que incluso sí fue hospitalizada ¿podría sufrir afectaciones a mediano o largo plazo o puede seguir con su desempeño normal?

Mariana Arceo es un caso como cualquier otro que tuvo síntomas leves y realmente se hospitalizó porque en ese tipo de atletas uno cuida o extrema precauciones. En el caso de Mariana, se pudo hospitalizar para vigilar que todo esté bien, si necesitaba oxígeno se le ponía y para tener más cuidados en ese tipo de situaciones. Se debían enfocar en no dejar avanzar más el problema, aunque la mayoría de atletas superan esto muy fácil.

¿A largo plazo cómo podría verse afectado o beneficiado el deporte en México tras el regreso a las actividades cotidianas?

Si nosotros en México aplanamos esa velocidad de transmisión del virus, lo único que vamos a hacer es que esta epidemia a nosotros nos dure muchísimo tiempo. De ahí la importancia que cuando se realicen eventos deportivos en la Ciudad de México, que es donde se tiene el más alto índice poblancional, entonces existe un riesgo. Lo que ayudará es que se mantenga esa sana distancia y siempre existan las medidas de higiene. Pero esto va a ser como el H1N1, que hasta hoy en día se siguen presentando casos de una pandemia que tuvimos en 2009, pero que nadie se preocupa porque ya existen tratamientos, si no estaríamos en el mismo índice de pánico que con el coronavirus. Pero al momento en que se sepa que hay un tratamiento para el coronavirus, todo el mundo va a comenzar a despreocuparse. Pero mientras no exista eso, las medidas deberán aplicarse en la Ciudad de México y en todos los lugares donde haya alto índice poblancional.

¿Qué medidas podrían tomarse en deportes como futbol y en general cuando comience a volver todo a la normalidad?

Afortunadamente para el deporte, el coronavirus no se transmite a través del sudor. Pero de repente los deportistas están ahí cerca de otro, se gritan muy de cerca y eso puede representar un riesgo de contagio. Me imagino que las medidas que podrían tomar la FMF y otras federaciones que ofrecen un espectáculo, es que a todos se les haga la prueba y que todos den negativos para que puedan desempeñarse con normalidad. Además, la Ciudad de México se va a seguir considerando durante todo este año y quizá mediados una región en donde todavía estará presente el coronavirus, por lo que sí no se siguen llevando a cabo las medidas, podría ser un riesgo que se sigan llevando a cabo actividades deportivas y masivas y más mientras no exista una cura.