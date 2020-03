Ex portero del Barça, en estado crítico por coronavirus

Los contagios de coronavirus continúan alrededor del mundo. Rustu Reçber, ex portero turco que militó en el Barcelona, dio positivo en la prueba del COVID-19, así lo informó su esposa mediante su cuenta de Instagram.

"Lamentamos que mi esposo Rustu ha sido hospitalizado con el diagnóstico de COVID-19. Mi único pedido es que las personas puedan ser un poco más conscientes y respetuosas en el proceso", escribió Isil.

Diversos medios apuntaron a que el ex guardameta habría sido contagiado por su esposa Isil; sin embargo, fue ella misma quien aseguró que dio negativo en la prueba, al igual que sus hijos, y aunque ya se encuentran aislados, se mantienen al tanto de la salud de Rustu.

De acuerdo a la información de Mundo Deportivo, el ex futbolista de 46 años de edad, sufrió una serie de complicaciones durante las últimas horas, por lo que su estado es crítico.

Al momento, Rustu no está recibiendo visitas, debido a las restricciones que han establecido los hospitales, para evitar los contagios. "El no verlo es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", añadió su esposa.