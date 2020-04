AMFpro demandaría a la FMF por ex jugadores del Veracruz

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz, reveló que planean demandar a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los adeudos que se tienen con ex jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Los futbolistas que ingresaron su controversia no han obtenido respuestas de la FMF, pese a que se iba a hacer responsable de los adeudos que tenía Fidel Kuri con ellos.

“La afianzadora no ha pagado, es lo que argumenta la federación; no ha dado respuesta de cuánto se le va a pagar, pero ahí tendría que ser responsable la misma federación, para decir: ‘Yo le pago a los jugadores y yo le cobro a la afianzadora”, declaró el ex jugador a ESPN.

Ante esta situación, Álvaro Ortiz señaló “lo más seguro es que nos vamos a ir a una demanda. Nosotros vamos a demandar, junto con los jugadores, a la FMF para que ellos puedan cobrar”.

El presidente de la AMFpro explicó que los jugadores del Veracruz que recurrieron a un abogado por su cuenta no contarán con la ayuda de la asociación.

“Hubo muchos jugadores que agarraron abogados por su cuenta. Ellos se tienen que arreglar solos, nosotros no podemos ayudarlos, porque ¿cómo te vamos a ayudar, si tú metiste a un abogado? Los futbolistas que decidieron meter su caso con abogados externos a la asociación, pues, ya tendrán que arreglarlo con ellos”, comentó.

Por último Ortiz aclaró que estos futbolistas no podrán cobrar antes que los que están representando y que la AMFpro no van a cobrar nada.