"Benzema es un gran jugador, pero Raúl no tiene nada que envidiarle": Iván Zamorano

No cabe duda que hablar de Iván Zamorano en los clubes en los que estuvo es sinónimo de hablar de un referente, incluso de una gran leyenda para dichos equipos. Uno de ellos es el Real Madrid, equipo con el que el chileno se consolidó como un gran goleador. Asimismo durante su paso por el futbol mexicano, brilló con las Águilas del América, conjunto con el que consiguió el título de liga en el Verano 2002.

Te puede interesar: Memo Ochoa y su familia ya son personajes de Los Simpson

De este modo, debido a su pasado americanista y merengue, Iván Zamorano, mejor conocido como el Bam-Bam, auguró un gran futuro para Raúl Jiménez y afirmó que el club ideal para él es el Real Madrid, además de que lo ve al mismo nivel que Karim Benzema, goleador histórico del club blanco. Así lo dio a conocer durante el programa de TUDN 'La pelota al que sabe', en el cual participa como analista.

"No es el mismo Raúl de hace 3 años. El de hoy está mejor preparado para estar en un equipo grande y sobre todo tiene la calidad para ser un nueve de cualquier equipo del mundo. Para mí el Wolverhampton le quedó chico y hay dos equipos a los que no se les puede decir que no: El Real Madrid y el Real Madrid Castilla. Raúl tiene que pensar en jugar la Champions, en ser un goleador mundialm potenciarse a nivel profesional y jugar en un equipo como el Real Madrid, no lo pensaría dos veces. Karim Benzema es un gran jugador, pero jiménez no tiene nada que envidiarle", explicó el Bam Bam.

¿Tiene nivel Raúl Jiménez para jugar en el Real Madrid? 🇲🇽🛫🇪🇸

Bam Bam sabe que hay dos equipos a los que no puedes decirles que no 🤷🏻‍♂@adelarosa @Andres_Vaca_ y @bambam9oficial en #LaPelotaAlQueSabe desde casa 📲⚽ Escúchalo aquí 👉 https://t.co/JjwMUUhewd pic.twitter.com/f3dM8vmiHW — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 3, 2020

Recientemente se vinculó a Raúl Jiménez con una posible llegada al Real Madrid. Pues de acuerdo con reportes de medios españoles, el 'Lobo mexicano' es del agrado de Zinedine Zidane, quien habría pedido a la directiva merengue el fichaje del goleador mexicano durante el próximo mercado de transferencias.