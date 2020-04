VIDEO: Se cumplen dos años del golazo de chilena de Cristiano en Champions League

No cabe duda que Cristiano Ronaldo es el jugador más determinante en la Champions League. Pues los récord hablan por sí solos, colocando al portugués como el máximo anotador en la historia del torneo europeo con un total de 128 tantos. Además de que es uno de los jugadores con más títulos obtenidos con un total de cinco orejonas en sus vitrinas.

Te puede interesar: ¿Quién es Ryan García?, el boxeador que es comparado con el 'Canelo'

Sin embargo, uno de esos 128 goles es especial en la Champions League y para CR7. El conseguido aquel 3 de abril de 2018 en el Juventus Stadium ante la 'Vecchia Signora' con la camiseta del Real Madrid, fue el que dejó boquiabiertos a millones de aficionados en todo el mundo.

Durante mucho tiempo, Cristiano tuvo el objetivo de marcar un gol de chilena al más puro estilo de Hugo Sánchez con el Real Madrid, incluso en ocasiones anteriores lo intentó sin mucho éxito tanto en Liga, Copa del Rey y Champions League, al igual que a nivel de selecciones.

En aquel partido, Cristiano Ronaldo firmó un doblete, para así darle una cómoda ventaja al Real Madrid para el juego de vuelta en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el segundo tanto del portugués, al minuto 66 del encuentro cambió la historia. Pues Carvajal mandó un centro, el cual en primera instancia parecía quedarle un poco retrasado al goleador portugués, sin embargo, dio un gran salto y se impulsó hacia atrás para conectar de chilena el balón y así superar la marca de Mattia de Sciglio y a Gianluigi Buffon para mandar el balón al fondo del arco.

🤯🤯🤯 @Cristiano Ronaldo #OTD in 2018… ✅ Scores one of the greatest goals in competition history

✅ 1st player to net in 10 consecutive #UCL games#OnThisDay | @realmadriden pic.twitter.com/wLIk8UGfCp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2020

Aquella anotación hizo que incluso los aficionados de la Juventus reconocieran a Cristiano Ronaldo y con ovaciones de pie aplaudieran dicho tanto. Hecho que meses después jugó un papel fundamental para CR7 y su decisión de jugar para el cuadro Bianconero', así lo relató en una entrevista en la cual además, catalogó aquel gol como uno de los mejores de su carrera.

"En mi opinión es uno de los mejores goles de mi carrera hasta el momento. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirme en el estadio yo estaba como sorprendido. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble. ¿Si esa ovación en el Juventus Stadium me influyó? Algunas personas dicen que fue mi mejor gol, otras que no… Diría que lo que ves en el estadio ayuda. No es al cien por cien de la decisión, por supuesto, pero algunas cosas te hacen pensar como para decir que quieres fichar por este club, ya sabes", relató Cristiano.