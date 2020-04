“Pensé en lo peor cuando me diagnosticaron coronavirus”: Mariana Arceo

Mariana Arceo es hasta ahora la única atleta mexicana en dar positivo por Covid-19, situación que jamás imaginó y que cataloga como “la más difícil de su vida”, por lo que pide a la sociedad tomar consciencia y acatar las medidas correspondientes, pues sólo así se podrá evitar un mayor número de contagios.

En entrevista con Publisport, la pentatleta charló sobre la nueva etapa que comenzará rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se postergaron un año.

Mariana, ¿cómo te sientes tras atravesar por esta complicada situación?

— Me siento muy feliz de por fin estar en casa. Fueron días muy difíciles física y mentalmente. El estar en un hospital con un pronóstico no favorable, fue algo muy difícil. Para mí fue la situación más difícil que he tenido en mi vida, nunca imaginé que me pudiera pasar algo así. Yo estaba como muchos mexicanos: ‘a mí no me pasa’; desconocía mucho, pero ahora que lo viví en carne propia, me hizo madurar mucho y comprometerme con mi país de poder expresar que sí es real y es duro. Y que también se puede salir adelante.

¿Qué pasó por tu mente cuando te confirmaron que tenías Covid-19?

— Pasaron las peores cosas por mi cabeza, porque yo sabía que mi pulmón estaba muy deteriorado y no sabía en qué momento había pasado esto. Sabía que era un virus que está desconocido a nivel mundial y aún tengo miedo, pero ya estoy saliendo adelante. Mi salud no corre peligro y es lo más importante, pero sí fue un momento muy difícil, sí pensé lo peor cuando me diagnosticaron coronavirus. Yo sólo quería estar sana, volver a salir al mundo, no quería estar encerrada.

Mariana Arceo | Foto tomada: MEXSPORT.

¿Qué síntomas presentaste?

— Primeramente diarrea, después presenté un dolor constante en la cabeza que ningún medicamento me lo quitó, después comencé con mucho dolor de cuerpo, de huesos y muy ligero dolor de garganta. El día que me di cuenta que todo esto no andaba bien fue cuando tosí y salió sangre. Ahí me percaté que esto ya no era normal. Yo ya estaba muy asustada. Al día siguiente del vuelo ya estaba presentando la fiebre y desde esa sospecha que tuve, tomé las precauciones por si sí o si no. Valió la pena, porque no contagié a mi equipo disciplinario y hasta el momento no hay reportes de que haya contagiado a alguien, entonces fue una situación muy responsable de mi parte el exagerar. Mucha gente de pronto es incrédula con el tema, sobre si existe o no.

Tú que lo viviste en carne propia, ¿qué nos dirías?

— Que el virus sí existe. Debemos tener las medidas de salubridad como nos lo recomiendan nuestras autoridades. Tal vez piensas que no te va a pasar, tal vez no tengas los síntomas que yo tuve, pero el estar contagiando puede llegar a una persona a la que le puedes causar la muerte. Debemos ser muy conscientes. Ahorita en México se están dando casos en jóvenes y es por la falta de responsabilidad.

Cambiando de tema, sobre la suspensión de los Juegos Olímpicos, ¿consideras acertada esta decisión?

— Yo que lo viví desde este lado, para mí fue un suspiro. Estar tranquila de poder recuperar mi salud y tener el tiempo necesario para prepararme y poder llegar a la justa olímpica como se debe. Siento que fue lo mejor que se pudo hacer, que no todos los países van a tener las mismas posibilidades de entrenar y los Juegos Olímpicos es un juego limpio, todos debemos tener las mismas oportunidades. Primero es la salud.

¿COM o Conade ya te contactaron para informarte qué prosigue?

— Sí he tenido contacto, pero se han preocupado más por mi salud que por lo olímpico. Eso es muy reconfortante porque todos somos humanos y se han portado muy bien.

Mariana Arceo | Foto tomada: MEXSPORT