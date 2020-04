La NBA y el Gobierno chino donan un millón de mascarillas a Nueva York

Con el estado de Nueva York como el más afectado por el coronavirus en Estados Unidos, las acciones para luchar contra la crisis son siempre necesarias.

La NBA y el Gobierno chino donaron un millón de mascarillas al estado de Nueva York, unido a los Nets y los Knicks, indicó la liga en un comunicado.

El gobernador de NY, Andrew Cuomo, agradeció el gesto.

La NBA, en conjunto con los clubes y el cónsul general chino Huang Ping entregarán el material.

Las mascarillas serán para los llamados "trabajadores esenciales", como los de la salud.

El gobernador afirmó que “Nueva York está más que agradecida con esta donación de material sanitario”.

Hasta este domingo más de 7 mil personas habían fallecido a causa del coronavirus.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.

New York thanks you.

We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 4, 2020