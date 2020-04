JJ Macías, el jugador con más valor en la Liga MX aún con la crisis

José Juan Macías ha sido el jugador menos afectado de la Liga MX en este receso obligatorio por la crisis sanitaria, ya que su valor apenas ha descendido un 10% en comparación con Maximiliano Meza, quien era el que tenía mayor valor.

En una entrevista con ESPN, Macías reconoce que la situación ha sido extraña entorno a esta cuarentena, pero no deja de lado sus objetivos de seguir brillando en el futbol mexicano para cumplir su sueño en Europa, tarde o temprano.

Y es que JJ también podría aprovecharse de esta cuarentena con miras a su objetivo, pues su valor se quedó en 9.84 millones de dólares superando a Meza de Monterrey, quien decreció en un 20% y pasó de los 10.9 mdd a los 8.4.

“Hasta el momento todo va bien. Hay una pausa y no es que me perjudicó. Se paró todo. Obviamente todo raro, desde el partido que se jugó a puerta cerrada. Jugar sin gente y demás, seguimos trabajando por la meta y tratar de salir de esta lo más rápido posible. A penas voy a cumplir tres años en el máximo circuito y sé que he hecho goles que nadie los ha hecho nunca, sé que hay que seguir por ese camino, pero en mi mente no he hecho nada. Es enriquecedor por lo que me ha pasado, pero es nada. Hay que seguir por esa misma línea”, comentó Macías.