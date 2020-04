Stefany Vaquer, la luchadora chilena que cumplió su sueño en México

Para esta mujer, la lucha libre inició como un gusto y terminó por ser su meta por lo que no dudó en encaminarse a México para volverse en una gran luchadora y así, inicio la aventura de Stefany Vaquer, presentarse en la majestuosa Arena México.

Y es que en Chile, no tienen lucha profesional, entonces tuvo que venir a México para tener las bases e ir tras su sueño. Siete años en el terreno independiente y la gran oportunidad ocurrió hace casi un año, cuando contendió por el Campeonato Universal Femenil. Las mejores luchadoras reunidas en un torneo que llamó la atención. "Para mí, fue el momento más feliz de mi vida, estaba muy nerviosa, después de tanto tiempo, tanto sacrificio… Iba a entrar a la Arena México" dijo Vaquer.

Pero ese día no fue su primer contacto con la lucha, pues estuvo entrenando con el 1000% guapo Shocker y recordó que los entrenamientos fueron muy pesados, que prefirió entrenar en otro lado para tomar experiencia y regresar a La Arena México con más conocimientos, intento entrenar con mascara, pero era sofocante. Actualmente entrena con el Último Guerrero a quien describió como un gran maestro.

Gracias al torneo Stefany pudo mostrar sus habilidades y comenzar a trabajar ocasionalmente en el CMLL, hasta integrarse de lleno en el elenco. La última función en la que participó fue el pasado 13 de marzo; entre los planes que tiene a futuro, es poder enfrentar a Marcela " creo que muchas la buscamos por la experiencia y trayectoria".

Se confesó admiradora de Hechicero. Amante del Heavy Metal, Vaquer quiere consolidarse como una luchadora completa y aunque no es su sueño en convertirse ruda, no descartó la idea de militar en el bando contrario, no sin antes, ser reconocida como técnica y aunque su paso no sería muy largo, si quiere ser una deportista muy completa. Ya que el CMLL cuenta con las mejores luchadoras a nivel nacional.

Impresionada y agradecida por el hermoso y gran recibimiento tanto el domingo pasado en la Arena México como hoy en la Arena Coliseo de Guadalajara ! Gracias a todos por hacerme sentir en casa @CMLL_OFICIAL #laprimera #haciendohistoria #cmll #consejomundialdeluchalibre pic.twitter.com/2mJTzcdoPx — Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) February 26, 2020