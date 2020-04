Tigres también borra a Jürgen Damm de la eLiga MX

Jürgen Damm está borrado en Tigres por no haber renovado su contrato y esto se trasladó a la nueva eLiga MX, pese a que es uno de los mejores jugadores del equipo en el FIFA 20.

Messi explota contra medio argentino por Fake News

Sharapova recibe más de 2 millones de mensajes en su celular

“La verdad yo soy el mejor de todos, pero no me seleccionaron, entonces uno acata las órdenes y está para lo que le pidan. No me tocó en esta ocasión, ni modo, esperaremos la oportunidad, pero me hubiera gustado darle una cátedra a los demás”, declaró el volante en entrevista a Fox Sports.

Dame reconoció que no insistió mucho porque cuando se enteró ya estaban elegidos los tres representantes. “La verdad me faltó insistir un poco más, porque me agarró de sorpresa cuando me dijeron: 'Ya están los tres candidatos', pero bueno, esto hablando se puede resolver, hay posibilidad de que entre otro, entonces vamos a ver cómo se desarrolla, hay muchos partidos, a ver si me dan un clásico”, agregó.

😅 DAMM + AQUINO + GIGNAC y 8 MÁS 😅#AgendaFOXenCasa Jürgen hubiera sido inamovible en Tigres en caso de que lo hubieran dejado jugar la eLiga MX@MonicaArredondo @lmsauret ➡ https://t.co/kXmStn3UOi pic.twitter.com/xrT6r2UlK0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2020

Nahuel Guzmán, Julián Quiñones y Francisco Venegas jugarán por el equipo felino que inicia este viernes. Tigres debuta ante el Atlético San Luis, el sábado 11 de abril, a las 13:00 horas y su juego será transmitido por TUDN.