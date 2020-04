El Kikín Fonseca revela que estuvo cerca de jugar en América y Chivas

Francisco 'Kikín' Fonseca reveló durante un programa de TUDN que tras su paso por el futbol europeo con el conjunto del Benfica, estuvo en conversaciones con América y Chivas, siendo el cuadro de Coapa con el que más cerca estuvo de llegar a un acuerdo, sin embargo, nunca se concretó y terminó por vestir los colores de Tigres.

Te puede interesar: 'El peor error de mi carrera fue irme al Shaktar": Nery Castillo

"Me hubiera gustado jugar en los dos, y estuve cerca de jugar en los dos (América y Chivas), pero por algo pasan las cosas. Me hubiera gustado jugar en los cuatro grandes, y en el quinto que dicen que es Tigres, sí jugué. Después de jugar en Benfica, me hablaron de América para que me fuera con ellos, pero no tuve acuerdo y acabé en Tigres", explicó el ex jugador.

Con el conjunto de los Tigres, el 'Kikín' Fonseca tan solo marcó 16 anotaciones y colaboró con 10 asistencias durante el periodo en que estuvo con los felinos.