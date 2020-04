Místico revela el momento más doloroso en su carrera como luchador

Después de la la extracción de unos clavos que estaban afectando al príncipe de plata y oro Místico, se reportó listo para volver a los encordados, sin embargo, por la actual situación que se padece, habrá que esperar hasta que todo regrese a la normalidad y espera que el público se resguarde en estos días para que se eviten los contagios y poco a poco se vuelva a la normalidad.

LOS MEJORES MEMES DEL INICIO DE LA ELIGAMX; LE DIERON AL CRUZ AZUL

El enmascarado relató que el 3 de febrero se sometió a una cirugía que duró siete horas y que fue muy dolorosa a pesar de la anestesia que le habían puesto, lo describió como los momentos más terribles en el hospital, pero era necesario operarse, pues su cuerpo estaba rechazando el material porque se había formado un tapón que impedía retirar el clavo con facilidad por lo que tuvieron que martillar y perforar, provocando chorros de sangre. "Sabía que tenía que llegar al mil por ciento y así fue, desafortunadamente tenemos lo de la pandemia y ni modo, hay que esperar. Aunque no todo es malo, pues en estos días me he reunido con mi familia, pues en ocasiones uno la desatiende por el exceso de trabajo”, compartió el luchador tapatío.

A pesar de todo, Místico se encuentra haciendo sus terapias para seguir no perder la fuerza y recomendó a la gente mantener su distancia para no contagiar y que no se contagie nadie. Dijo que entiende que mucha gente vive al día y que si tienen que salir, sea con la distancia y medidas para evitar un contagio, sabe que económicamente a todos les está pegando pero mientras se tenga la salud, habrá esperanza. Recomendó hacer ejercicio para activar el sistema inmunológico y comer bien.

Aunque Místico es un luchador joven, reconoce a los nuevos valores, que van forjando su propia historia como Templario, Atlantis Jr., Flyer, Soberano; entre otros. Y es que Místico ha asombrado a propios y a extraños con los arriesgados lances que ejecuta en sus presentaciones y junto a Carístico se coronó Campeón Mundial de Parejas del CMLL.

Místico "La Nueva Era" surgió tras el desempeño que tuvo en el torneo "En Busca de un ídolo", cuando el primer Místico se fue a los Estados Unidos. La nueva era fue ganándose poco a poco al público de México, Estados Unidos, Inglaterra y Japón.