Sports Illustrated: "DAZN buscaría a McGregor para pelea ante Canelo"

Saúl 'Canelo' Álvarez aún no tiene definido a su próximo rival para este 2020, esto luego de que las negociaciones con Billy Joe Saunders no llegaran a un acuerdo. Sin embargo, existe la posibilidad de que el mexicano tenga una pelea en junio, (si es que la pandemia del coronavirus lo permite), aunque no se ha definido ante quién se enfrentaría.

La otra opción para el mexicano es protagonizar una tercera entrega ante Gennady Golovkin, la cual se realizaría en septiembre, siendo Las Vegas, Nevada el posible lugar para una de las peleas más esperadas por la afición.

Sin embargo, por otra parte, Sports Illustrated dio a conocer mediante su periodista especialista en boxeo, Chris Mannix, que la empresa DAZN tendría planeado pactar una pelea entre el Canelo Álvarez y el peleador irlandés de UFC, Conor McGregor, quien en el pasado ya subió a un cuadrilátero de boxeo para medirse ante Floyd Mayweather Jr.

Los argumentos que expresa el periodista de Sports Illustrated para dicha pelea son que; DAZN, empresa que firmó al boxeador mexicano con un multimillonario contrato, establece que Canelo debe tener 11 peleas ante los mejores rivales disponibles, de los cuales uno sería Gennady Golovkin, pero posteriormente la baraja de posibles peleadores quedaría reducida, por lo que un nombre que suena atractivo para la empresa y para generar las ganancias esperadas es Conor McGregor, debido a la polémica forma de ser del irlandés.

"Canelo está programado para pelear contra GGG en el otoño, pero le quedan muchas peleas en ese acuerdo con DAZN que lo llevará a sus 30 años. Uno de los oponentes en perspectiva no podría ser otro mejor que Conor McGregor", explicó Chris Mannix.