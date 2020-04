Guangzhou Evergrande comenzó la construcción de su estadio para más de 100 mil espectadores

Un par de jornadas antes de celebrarse este sábado el Día Internacional de los Monumentos y Sitios se dio el pistoletazo de salida a la nueva 'macrojoya' de los coliseos deportivos del mundo.

Se trata del nuevo estadio del Guangzhou Evergrande, una instalación que se prevé que se pueda inaugurar en 2022 con un diseño impactante, espectacular, en forma de flor de loto, desarrollado por el estadounidense con base en Shanghai Hasan Syed, y que presume que será un auténtico monumento.

Su proyecto fue elegido entre ocho procedentes del Reino Unido, Australia y Estados Unidos y se presenta como la nueva 'macrojoya', cuyo coste aproximado se estima ascenderá a 1,7 billones de dólares y tendrá un aforo para 100.000 espectadores, con lo que entrará de pleno en el 'top 5' de los estadios del mundo.

De hecho, el presidente del conglomerado Evergrande, Xia Haijun, llegó a asegurar que se convertira "en un nuevo hito de clase mundial comparable a la Ópera de Sydney y al Burj Khalifa de Dubai, y en un importante símbolo del fútbol chino para el mundo".

Las previsiones es que esté a punto para ser la sede de la apertura de la Copa de Asia 2023, pero incluso podría hasta ser sede del Mundial de clubes de la FIFA que se iba a celebrar el próximo año en China que tuvo que ser aplazado por la pandemia del coronavirus.

Será la 'casa' del Guangzhou Evergrande, que se ha convertido en uno de los principales clubes del continente asiático, que ya sabe lo que es adjudicarse la Liga de Campeones y jugar el Mundial de Clubes, y que ahora juega en el estadio Tianhe, con capacidad para 58.500 espectadores.

