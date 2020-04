Morata: "Lamentablemente tuve que jugar en el Calderón con otra camiseta"

Álvaro Morata reveló durante una charla con el tenista italiano Fabio Fogini, que se arrepiente de no haber podido jugar en el Vicente Calderón con la camiseta del Atlético de Madrid y lamenta que esto si haya ocurrido con la del Real Madrid, acérrimo rival de los 'Colchoneros'.

Te recomendamos: Álvaro Ortiz explota en contra de la decisión de eliminar el Ascenso MX

A pesar de que no mencionó cómo califica su etapa en el Real Madrid, conjunto con el que nunca pudo brillar como lo hubiera esperado, por lo que decidió cambiar en más de una ocasión de aires, jugando así para equipos como la Juventus o el mismo Atlético, el delantero español dio a entender que hubiera deseado nunca salir aquella primera ocasión del Atlético de Madrid y poder haber tenido la oportunidad de vestir únicamente dicha camiseta.

"Yo cuando era pequeño, era recogepelotas del Atleti. Llegó el momento en el que dejé de disfrutar de jugar con mis amigos. Sabes, el cambio que llega cuando pasas de ser un chico que lo pasa bien jugando al futbol a una dimensión profesional. La gente empieza a tener agentes, a patrocinar zapatos, sentí demasiada presión, además no jugaba de títular y decidí marcharme. Me fui un año al Getafe, un año muy bonito, y luego al Real Madrid. Pero yo, con mi padre, iba al Calderón y soñé con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atleti, pero siempre fui del Atleti. Lo que he vivido se queda, pero ahora estoy más feliz que nunca", reveló el goleador.