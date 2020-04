Escudería Ferrari amenaza con dejar la Fórmula Uno

Ferrari alzó la voz y se opuso de manera formal a la reducción de costos dentro de la Fórmula 1, debido a que no pretenden bajar más el presupuesto para la campaña 2020 que todavía no ha podido iniciar por la pandemia de coornavirus, por lo que no descartan la posibilidad de quedar fuera de la temporada.

Ferrari es la única escudería que se ha mantenido vigente desde 1950 dentro del Gran Circo, por lo que expresaron su punto de vista, dejando claro que si ya redujeron sus costos de 160 a 135 millones de euros para esta campaña, ya no está dispuestos a bajarlo más como se ha sugerido, hasta unos 90 millones de euros.

“La nueva demanda de rebajar el techo presupuestario es muy exigente. Es algo que no se puede lograr sin sacrificios significativos, sobre todo de recursos humanos. Si quieren reducir aún más, quizá ello nos colocaría en posición de buscar otras opciones donde mostrar nuestro ADN de competición. La F1 tiene que ser el pináculo del deporte del motor en términos de tecnología y rendimiento. Debe ser atractivo para los fabricantes de automóviles y los patrocinadores que desean vincularse a esta categoría más prestigiosa. Si restringimos los costos en exceso, corremos el riesgo de reducir el nivel considerablemente”, explicó Mattia Binotto, jefe de Ferrari en una charla con el diario inglés The Guardian.

Bin otto especificó que los cambios en su escudería no se pueden dar de la noche a la mañana, sobretodo porque se rigen por economías de distintos países: “En la F1 tenemos todo tipo de equipos con diferentes características. Operan en diferentes países, bajo diferentes leyes y con sus propias formas de trabajo. Por lo tanto, no es simple y directo hacer cambios estructurales, simplemente recortando costos de manera lineal. Somos conscientes de que la F1 y, de hecho, el mundo entero en este momento está pasando por un momento particularmente difícil debido a la pandemia”.

Por el momento la Fórmula Uno no se ha pronunciado al respecto.