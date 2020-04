Van Damme comparte rutinas de ejercicio para esta cuarentena

Jean-Claude van Damme es conocido por ser uno de las grandes héroes del cine, pero también por ser un gran artemarcialista. Ahora, aprovechando la cuarentena por el coronavirus, el actor belga comparte rutinas de ejercicio para hacer desde casa.

Van Damme compartió cinco videos a través de su canal de YouTube para que la gente vuelva a estar en forma, obtenga flexibilidad y destreza; sin necesidad de pesas.

"Hace años me lesioné, entonces me rehabilité para tener flexibilidad, destreza y volver a estar en forma. Me gustaría compartirlo con ustedes. Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengan en casa”, es la descripción con la que acompaña los videos.

Algunas de las películas más famosas de Jean-Claude van Damme son Bloodsport (Contacto sangriento), Kickboxer, Lionheart (León, corazón de León), Soldado Universal, Cyborg, Hard Target (Operación cacería), Timecop y Street Fighter: La última batalla