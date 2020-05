Muere ex jugador de los Chicago Bears

En medio de la pendemia por el coronavirus, una nueva tragedia llegó al deporte. Ryan Wetnight, ex jugador de los Chicago Bears en la National Football League (NFL), perdió la vida a los 49 años de edad.

El ex deportista luchó durante años contra el cáncer de estómago, el cual llegó meses después de que había vencido otro tipo de cáncer. Los médicos le diagnosticaron un tumor inoperable, lo que -prácticamente- sentenció su muerte, la cual se dio durante las últimas horas.

El ex ala cerrada estuvo durante ocho temporadas en la NFL, tiempo en el que defendió a los Chicago Bears y Green Bay Packers. Su carrera la culminó con 175 recepciones para mil 542 yardas y nueve touchdown en 101 juegos.

Fue con el equipo de Chicago en donde tuvo mayor trayectoria, por lo que no dejaron pasar el momento de manifestarse tras el fallecimiento del estadounidense. "Nuestros corazones están en la muerte de Ryan Wetnight, después de una valiente batalla contra el cáncer. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos", escribieron mediate su cuenta de Twitter.

Our hearts are heavy with the news of former Bears TE Ryan Wetnight's passing after a courageous battle with cancer. Our thoughts go out to his family, friends & loved ones. pic.twitter.com/5AcKD18WUL

— Chicago Bears (@ChicagoBears) May 1, 2020