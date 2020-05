“Sí se puede salir del maldito problema de las drogas": Julio César Chávez

Julio César Chávez es un vivo ejemplo de que la drogadicción puede quedar en el pasado, hecho que enorgullece al ex boxeador mexicano, por lo que con su experiencia busca ayudar a aquellas personas que se encuentran involucrados en este problema.

“El mejor consejo que recibí en mi vida, fue el que dejara de drogarme. Quiero ser recordado como un gran boxeador, pero como persona, alguien que demostró que sí se puede salir del maldito problema de las drogas", mencionó la leyenda a ESPN.

'El César' es la serie que narra parte de la vida profesional y personal del ex pugilista azteca, la cual transmitirá ESPN 2 a partir del próximo lunes 4 de mayo, en punto de las 22:00 horas. Sobre ella, Chávez mencionó que el capítulo más nostálgico es cuando cayó en el anexo, pues le impactó mucho, ya que a través de su adicción considera que hizo mucho daño. "Lastimé a mucha gente, a mi familia, que siempre buscó ayudarme".

El actual analista, afirma que el boxeo fue todo en su vida, por lo que siempre le estará agradecido. "El box me sacó de la pobreza, me hizo ser una mejor persona y sobre todo a través del boxeo he conocido a mucha gente positiva y negativa".

QUIERE UNA PELÍCULA

Julio César Chávez reveló que no quería que le hicieran una serie, ya que no expondrían muchas cosas de su vida personal; sin embargo, sus hijos y esposa lo terminaron por convencer y, ahora buscará que le hagan una película, pues ya hay documentales y series sobre él. "La película sería la cereza del pastel", menciona.