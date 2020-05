Revelan fecha para reanudar la Champions League

El futbol sonríe. Al pasar de los días, se van revelando las posibles fechas en que se reanudarían las principales Ligas de Europa. La Champions League no es la excepción, pues el máximo torneo a nivel de clubes ya tendría día para retomar los partidos.

Jean Michel Aulas, presidente del Lyon, confirmó que su equipo tiene programado el partido de vuelta ante la Juventus para el viernes 7 de agosto; es decir, aproximadamente dentro de tres meses volvería la Liga de Campeones y, los partidos se disputarían sin público.

El mandatario del conjunto francés, lamentó que el Lyon y el París Saint-Germain tengan la desventaja de ya no contar con la Liga local, pues ésta concluyó la temporada y declaró campeón al PSG, por lo que considera que ambos equipos llegarán a la Champions League sin el ritmo deseado.

"Si nada cambia, el Lyeon y el París Saint-Germain, pueden ser masacreados por los rivales, ya que ellos tendrán una preparación que nosotros no tendremos", mencionó Aulas a RTL.

La Liga de Campeones no pudo concluir los partidos correspondientes a la vuelta de los octavos de final , pues quedaron pendientes cuatro de ellos: Juventus vs. Lyon, Manchester City vs. Real Madrid, Barcelona vs. Napoli y Bayern Múnich vs. Chelsea.

