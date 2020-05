“Ser mamá me ayuda a ser mejor deportista”: Paola Espinosa

La doble medallista olímpica, Paola Espinosa, no se cansa de agradecer la dicha de ser madre, pues no sólo le ha cambiado la vida a nivel personal, sino también en lo profesional, pues asegura ser mejor deportista gracias a ello.

En entrevista con Publisport, la histórica clavadista mexicana, contó sobre el significado que tiene el ser mamá de Ivana, la pequeña que hace más de dos años llegó al mundo para cambiar el rumbo de su vida. “Tengo la fortuna de tener a una hija maravillosa, me ha ayudado a mantenerme bien centrada. Gracias a tantos años que he pasado en el deporte, he aprendido valores que ahora aplico con ella. El ser mamá me ayuda a ser mejor deportista, a exigirme más”.

A pesar de sentirse plena durante cada etapa de su vida, Paola Espinosa acepta que es un reto complicado el ritmo de vida que lleva; sin embargo, éste la mantiene feliz. “Es mi propia historia, mi vida. Acepto que es difícil llevar el ritmo de entrenamiento al 100% en cuerpo y mente y, luego llegar a casa y ser mamá, aunque ese ritmo no lo cambio por nada”, aseguró.

“Como mamá tengo la responsabilidad de criar a mi hija, nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, todo lo que hagamos bien o mal, va a repercutir en ellos”, añadió.

Una de las maneras en que la atleta de 33 años de edad comparte experiencias con su hija, es llevándola a sus entrenamientos, pues aunque aún la pequeña no tiene conciencia de que sus papás son clavadistas profesionales, ella disfruta mucho de la alberca, hecho que hace feliz a Paola, ya que uno de los hábitos que creará en Ivana será el hacer ejercicio.

“Ella tiene mucha energía, es muy tremenda. A ella la encanta estar en la alberca, aún no sabe nadar pero ya se avienta de la plataforma de 1 metro. Iván y yo la cuidamos. Seguramente ella disfruta de lo que nosotros estamos haciendo”.

Sobre la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, Paola Espinosa aceptó que “fue un golpe duro”, sobre todo porque llevaba una buena racha de resultados positivos. “Después de mi embarazo entrenamos muy fuerte para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que el aplazamiento fue algo muy complicado, ya habíamos hecho el trabajo más difícil, que es que nuestros clavados le gusten a los jueces”, puntualizó.

Añadiendo: “Fue como una reestructura, todos los planes de vida, aunque supongo que no soy la única qué pasa por eso, pero el deporte me ha enseñado a adaptarme a cualquier circunstancia, aunque admito que sí me dolió. Pero no queda más que continuar alistándonos. Me siento física y mentalmente bien, me siento fuerte y capaz”.

