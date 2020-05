Millennials, con la ilusión caída rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio

Decenas de millennials representarán a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, nueva fecha que puso el Comité Olímpico Internacional (COI), luego de que la pandemia por el coronavirus impidió que se realizarán este año, pues buscaron cuidar la salud de los miles de atletas que asistirán a la justa multideportiva con el fin de poner en alto el nombre de su país.

La postergación de los Olímpicos causó todo tipo de emociones entre la delegación azteca, sobre todo aquellos que ya habían logrado sellar su boleto y, se alistaban lo mejor posible para firmar una buena actuación ante los ojos del mundo entero. La pentatleta azteca, Mariana Arceo, reconoció a Publisport lo difícil que fue aceptar dicha decisión, ya que ellos se encontraban con la ilusión de asistir este mismo año, tal y como lo tenían agendado.

La frustración se hizo presente entre los atletas. Para algunos, posiblemente serán sus últimos Juegos Olímpicos, por lo que tenían la esperanza de asistir este 2020 y, aunque saben que lo harán para el 2021, el temor existe, ya que cada uno de ellos está propenso a distintas lesiones durante sus entrenamientos y competencias. Por ello, más allá de un tema de gustos, entra en juego la parte mental, en donde los deportistas deben aprender a lidiar con ello y mantenerse concentrados en su objetivo de asistir a Tokio.

“Es una situación psicológica muy fuerte para todos los que ya estamos clasificados y los que están en proceso. Físicamente el deportista está acostumbrado a todo, es empezar de nuevo en la base, retrocedes, pero siento que va a ser más fuerte emocionalmente que físicamente. Tenemos que trabajar fuertemente en nuestra mente para poder sobrellevar este tema; nunca te imaginas que va a suceder algo así en estos tiempos”, comentó.

Por su parte, la nadadora artística Nuria Diosdado comentó: “En un principio sí fue muy frustrante, por toda la parte que no sabíamos que iba a pasar, tener esa incertidumbre y pensar que posiblemente se cancelaba. Una vez que se dio la decisión final me sentí aliviada, fueron días en que trabajé mucho para darme cuenta de las oportunidades, de entender que esto iba más allá de unos Juegos Olímpicos, lo importante fue la salud. Ví deshecho mi calendario, por un momento me sentí perdida pero ahora ya me encuentro bien, lista para llegar en una mejor versión”.

Sin embargo, no todo es malo. Mariana Arceo aceptó que, a pesar de no ser una situación sencilla, muy dentro de ella la agradece, pues en este tiempo podrá recuperarse de su salud, luego de estar contagiada de Covid-19. “Estoy tranquila, pero no es el mismo caso con todos. Cada quien lo ha tomado de forma distinta. En mi caso, me benefició porque en todo este tiempo podré recuperarme de mi salud. Retomaré mis entrenamientos y seguiré trabajando a tope, para poder llegar con el mejor nivel, iré en busca de la presea para México”.

Es importante mencionar que reconocidos atletas millennials como Rommel Pacheco, Jahir Ocampo, Paola Espinosa, Iván García, María del Rosario Espinoza, entre otros, su disciplina ya tiene asegurada la plaza olímpica; sin embargo, ellos no, pues tendrán que competir en un selectivo, para asegurar su presencia a Tokio. Éstos selectivos se tenían programados para este mes, pero ante la emergencia sanitaria que se vive, también tendrán que ser reagendados.

Atletas que ya tienen asegurada su presencia a Tokio 2020

Daniel Corral

El gimnasta mexicano asistirá a su tercera justa olímpica: primero asistió a Londres 2012 y después a Río de Janeiro 2016. En Tokio buscará subir al podio de los Juegos Olímpicos. El originario de Ensenada, Baja California nació en 1990.

Mexsport

Nuria Diosdado

La nadadora artística fue una de las que aseguró su boleto a Tokio previo a la pandemia por el coronavirus. La nacida en 1990 participará por tercera ocasión en unos olímpicos tras Londres 2021 y Río 2016.

Mexsport

Alejandra Valencia

La arquera estará en sus terceros JO; en Río de Janeiro 2016 hizo historia al eliminar a la número 1 del mundo de aquel entonces, Choi Misun, aunque después no pudo conseguir ningún metal. Nació en 1994.

Mexsport

Alexa Moreno

Considerada la mejor gimnasta mexicana de la actualidad, la originaria de Baja California vivirá sus segundos Juegos Olímpicos, Río de Janeiro 2016 fueron los primeros. Alexa nació en 1995.

Mexsport

Eugenio Garza

El jinete mexicano está comprometido en firmar una buena actuación en Tokio, para darle una presea al país, tal como lo hizo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Él nació en 1996.

Instagram

Paola Morán

La corredora azteca es especialista en las pruebas de 400 metros planos y 400 metros con vallas. Asistirá a sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio. Ella es del año de 1997.