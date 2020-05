'Me da miedo volver y que me de otra cosa': Nicolás Castillo

A pesar de no poder tener actividad en este torneo, debido a la trombosis posopoeratoria que sufrió, Nicolás Castillo, delantero del América afirmó que en ningún momento ha pensado en retirarse de las canchas, aunque si tiene temor de regresar a las canchas a corto plazo.

En entrevista con radio Pauta de Chile, el goleador azulcrema habló de su recuperación después de su operación y lo complicado que será regresar a jugar futbol.

"Nunca me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí que me va a costar demasiado volver porque fueron momentos difíciles. Hoy, me da miedo volver y que me pase otra cosa. Yo hoy día le doy más valor a la vida, a cuidarme, porque estuvo difícil y, como dice mi familia, me ayudaron desde arriba, mi abuela".

Castillo afirmó que ponerse de pie de nueva cuenta "fue como volver a caminar", ya que la operación hizo que perdiera todo el músculo de sus extremidades inferiores.

"Fue como volver a caminar, empezar de cero. No tenía muslos, no tenía coordinación. Estuve tanto tiempo en una camilla que al momento de pisar me daba la corriente en la planta del pie. Y ahora estar dándole toque a la pelota a uno le da más esperanza y motivación en el día a día", señala el ariete sudamericano.

Finalmente se dijo agradecido con el conjunto del América y con Miguel Herrera por su comprensión ante el mal momento por el que pasó; "Se ha portado muy bien. No en todos los equipos se encuentran técnicos así, con ese recorrido y esa calidad humana".

