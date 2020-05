De no celebrarse en 2021, ¿los Juegos Olímpicos podrían cancelarse?

Una nueva incertidumbre rodea a los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales se tienen contemplados del 23 de julio al 8 de agosto de 2021; sin embargo, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), dejó abierta la posibilidad de una posible cancelación.

Bach reveló a la BBC que apoyaría la idea de cancelar la justa olímpica de ser necesario, pues considera que si la pandemia por el coronavirus continúa con la misma intensidad, no habrá otra opción. "No puedes cambiar cada año todo el calendario deportivo mundial a las grandes Federaciones. No se puede tener a los atletas en esta incertidumbre", señaló.

El presidente del COI reiteró el compromiso que tienen para que los JO se lleven a cabo en verano de 2021, pero es consciente de que deben estar preparados ante cualquier tipo de escenario. Uno de ellos podría ser que el evento multideportivo se realice sin público, aunque no es la opción que quieren, pero no la descartan.

TOKIO DESCARTA CANCELACIÓN

Ante las polémicas declaraciones de Thomas Bach, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio se pronunció, asegurando que no contemplan la cancelación del evento y, aunque no se pudieran realizar en 2021, buscarían nueva fecha.

"Nunca señalamos que 2021 fuera la última opción para celebrar los Juegos. Continuamos trabajando para que los JO se celebren el verano del próximo año", mencionó Toshiro Muto, director ejecutivo del Comité Organizador de los Olímpicos.

"En estos momentos no deberíamos discutir o debatir la supuesta reprogramación de Tokio, todo sigue igual", concluyó Muto.

