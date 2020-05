Ex silbante español: "El 90% de los árbitros son del Real Madrid"

Eduardo Iturralde, ex árbitro español, con 291 partidos dirigidos en LaLiga, confesó que al menos, el 90% de los silbantes que dirigen en su país le van al Real Madrid, mientras que, seguramente el otro 10% son del Barcelona; sin embargo, el gusto que tengan por cierto equipo, no los hace ser menos profesionales en el terreno de juego.

"Le guste o no a los del Barça, el 70% de la población española, quitando Cataluña, es del Real Madrid. Ahora hay más gente del Barcelona, porque la gente joven ha visto los títulos del Barça de Guardiola, pero antes de la 'era Messi', ¿cuánta gente era del Real Madrid?", mencionó a la Cadena Ser.

Conoce más sobre: Winia contribuye al esfuerzo de los médicos con importante donativo

Iturralde es originario de Bilbao, por lo que le va al Athletic, pero confiesa que la mayoría de aficionados en España son del Real Madrid y Barcelona. "Los árbitros de futbol español no venimos de Marte. Eres árbitro porque te gusta el futbol, y si te gusta el futbol tienes un equipo. La mayoría son del Real Madrid, pero eso no quiere decir que cuando pitan al Madrid no sean profesionales".

Las declaraciones del ex árbitro español, surgen días después de lo confesado por Mark Clattenburg, el silbante que pitó la final de la Champions League 2016, entre el Atlético y Real Madrid, en aquella ocasión, el conjunto merengue se proclamó campeón en un duelo cardíaco que se fue hasta la tanda de penaltis.

Te puede interesar: Estos son los 'Esenciales' que tu familia necesita

Sin embargo, Mark aceptó el error que tuvo en dicho partido, al contar el gol del Real Madrid, realizado por Sergio Ramos, el cual debió ser anulado por estar en fuera de juego.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV