Muere luchador a causa de un paro cardíaco

La lucha libre mexicana nuevamente se viste de luto. Florencio Piña, mejor conocido como Mohawk, falleció la mañana del pasado miércoles, a causa de un paro cardíaco, así lo informó su hijo, Punker Bizarro.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar para el ex gladiador. Lady Apache fue una de las primeras en pronunciarse. "Y como no recordar a mi buen Florencio Piña. Una de las Grandes Glorias del Pavillon Azteca está mañana dejó de existir y deja un gran legado. Dios lo reciba en su regazo y pronta resignación para su bella familia. Janete Fragoso, me uno a la pena que embarga la familia luchística", publicó mediante su cuenta de Facebook.

Florencio Piña no solo le dio vida a Mohawk, sino también a personajes como SilverStar, Blanch & White y el Bandido AAA, siendo éste último el que tomó mayor popularidad, pues en 1993 perdió la máscara frente a Rey Mysterio Jr.

Mohawk destacó en la época de los 80's. Las luchas más importantes que ganó fue ante Apache II, Tawa Vera y Popeye; además, fue parte de 'Los Terribles Mohicanos'.

Su hijo, Punker Bizarro, actualmente es un luchador independiente, por lo que buscará continuar con el legado de su padre arriba del ring.

