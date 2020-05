Monarcas abandonaría Morelia; se mudaría a Mazatlán

Monarcas Morelia estaría viviendo horas clave. El equipo perteneciente a la Liga MX dejaría al estado de Michoacán, para mudarse a Mazatlán, Sinaloa. Y, de concretarse, el torneo Apertura 2020 ya lo disputaría en una nueva sede.

De acuerdo a la información de TUDN, las pláticas van muy avanzadas entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la directiva del conjunto michoacano, para mover de plaza al equipo campeón del Verano 2000.

Y es que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ha expresado en distintas ocasiones, su deseo de tener a un equipo en el Máximo Circuito del futbol mexicano, pues considera que sería de mucha ayuda en el sector turístico. "Sinaloa tiene que volverse a posicionar en la parte turística. Tener un equipo en la Primera División significaría mucho por el movimiento de turistas para ver al América o Chivas. ¿Quién no va a querer ir?", señaló.

La Monarquía es el conjunto que se encamina para allá, luego de los rumores que también apuntaban al Puebla. "Sería este mismo año, tendría que darse para el Apertura 2020. Seguiremos luchando y haremos todo lo que esté a nuestro alcance", concluyó el gobernador.

La negociación sigue sobre la mesa, hasta el momento, no hay nada oficial, pero los próximos días se definirá si es Monarcas el equipo que se muda a Mazatlán o, tendrán que buscar a otro club.

Es importante mencionar que si la escuadra de Morelia se traslada a Sinaloa, no se planean cambios internos en la institución; es decir, la misma directiva, trabajadores y jugadores seguirían siendo los mismos. En la parte técnica sería la incertidumbre, pues Pablo Guede no continuaría siendo el entrenador, aunque esto no tiene nada que ver con el posible traslado.

