NBA concluiría temporada en Disney World

La NBA sostiene conversaciones con The Walt Disney Company, en busca de definir un solo escenario para reanudar la temporada en el centro de la Florida a finales de julio.

La información constituye el indicio más claro de que la liga considera que la campaña puede continuar pese a la pandemia de coronavirus.

El sindicato de jugadores de la NBA forma también parte de las conversaciones con Disney, informó la liga el sábado. Los partidos podrían realizarse en el complejo ESPN Wide World of Sports, una instalación colosal en las propiedades de Disney, cerca de Orlando.

Mike Bass, portavoz de la NBA, dijo que las conversaciones eran todavía “exploratorias” y que el complejo de Disney se usaría también para prácticas y hospedaje. “Nuestra prioridad sigue siendo la salud y seguridad de todos los involucrados, y trabajamos con expertos de salud pública y funcionarios gubernamentales en una serie amplia de parámetros para garantizar que se implementen las medidas de protección y los protocolos médicos adecuados”, dijo Bass.

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8

— NBA (@NBA) May 23, 2020