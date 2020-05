La Premier League acuerda regreso de entrenamientos grupales

¡Buenas noticias!. La Premier League acordó el regreso de los entrenamientos grupales y con contacto físico. Los 20 equipos que militan en la Primera División de Inglaterra, votaron para que éstos pudieran retomarse de cara a la reanudación de la temporada 2019-2020.

Semanas atrás, los clubes comenzaron con las prácticas individuales. Después pudieron entrenar en grupos pequeños, pero ahora ya cuentan con la autorización de hacerlo con la plantilla completa, lo que significa un gran paso rumbo al retorno de la presente campaña.

"Los accionistas de la Premier League votaron por unanimidad para reanudar los entrenamientos con contacto, por lo que los equipos ahora pueden entrenar en grupo. La prioridad para nosotros es la salud y el bienestar de todos los equipos participantes", informaron mediante un comunicado.

Asimismo, la Premier League garantizó que los campos de entrenamiento cumplen con los protocolos médicos establecidos, con el fin de brindar un entorno seguro a todos los jugadores, que continuarán siendo sometidos a pruebas de Covid-19, al menos, dos veces por semana.

"El futbol regresará cuando las condiciones lo permitan", concluyó.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so

— Premier League (@premierleague) May 27, 2020