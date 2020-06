¡Sería un bombazo! Pumas buscaría fichar a Franco Armani

View this post on Instagram

¡Sería un bombazo!. De acuerdo al diario Olé, Pumas buscará fichar a Franco Armani, luego de los constantes errores que ha cometido Alfredo Saldívar. Aunque la negociación no pinta fácil, pues deberán pagar 20 mdd por la cláusula de rescisión. [📸Getty Images] • • #FrancoArmani #Armani #Pumas #Apertura2020 #LigaMX #RiverPlate #Deportes #Futbol #Publisport