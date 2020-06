"Salir me ha hecho valorar a Chivas": Ángel Zaldívar

Ángel Zaldívar está de regreso con Chivas de cara al torneo Apertura 2020. El delantero mexicano buscará su revancha en el Guadalajara, luego de su salida que se dio a finales de 2018, para llegar con los Rayados de Monterrey y, posteriormente con el Puebla.

El Chelo Zaldívar se mostró contento por vestir nuevamente los colores rojiblancos. "Estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo, era mi prioridad regresar. Quiero que vean toda esa transformación que he tenido, me siento en mi mejor momento", dijo a Chivas TV.

El juvenil anhela que durante su estadía con el cuadro tapatío, regresen las épocas de gloria y ver a Chivas en los primeros puestos, como el equipo tan popular que es. "Quiero conseguir logros individuales y colectivos. El equipo tienen mucha competitividad interna, que eso te hace ganar títulos. Hay mucha calidad y debemos estar al tope, no te puedes relajar. Quiero jugar y aportar goles".

Y hablando de competitividad interna, el delantero de 26 años deberá luchar por un puesto que es sumamente demandado. Actualmente, el Rebaño Sagrado tiene poderío ofensivo con José Juan Macías y Alexis Vega; además, también cuentan con Oribe Peralta y Ronaldo Cisneros.

Asimismo, Zaldívar reconoció que el hecho de salir le hizo valorar al Guadalajara, pues considera que los canteranos muchas de las veces no se dan cuenta de la magnitud del equipo. "A donde vayas, siempre la gente te apoya, cosa que en otros clubes no pasa. Salir me ha hecho valorar todo lo que representa y sentirme orgulloso de portar estos colores".

🎥 "Me siento en mi mejor momento y quiero que vengan esos años de gloria de Chivas", @AZaldivar_. ¡Bienvenido, 'Chelo'! 👊🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/u5RcBgfZNK — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 5, 2020

