FOTOS: Estrella de UFC sufre aparatoso accidente

Wanderlei Silva, ex estrella de la UFC, sufrió un aparatoso accidente mientras viajaba en su bicicleta por las calles de Brasil, luego de que un automóvil lo aventara. De no traer el casco, el deportista revela que le pudo haber costado la vida, aunque por fortuna, sólo quedó en heridas superficiales.

El brasileño contó mediante sus redes sociales el suceso por el que atravesó el pasado miércoles, mismo que le dejó heridas en el rostro y una fractura en el pie derecho.

Foto tomada: Instagram.

“El tipo ayudó. Cuando salió del auto y vio que era yo, dijo: ‘¡Wanderlei Silva! Lo siento, lo siento, lo siento’. Le dije: ‘Hombre, cálmate. Relájate. Estoy bien, no hay problema’. Quería llevarme directo al hospital, pero le dije que me trajera a casa porque mi esposa es doctora. Ella me proporcionó primeros auxilios y luego sí fui al hospital”, señaló al portal Tribuna.

Ya estando en el hospital, lo atendieron y tras asegurar que todo estaba bajo control, lo dieron de alta. Silva pidió a las autoridades locales, mayor protección para la gente que viaja en bicicleta y, mayor prevención de los automovilistas.

Foto tomada: Instagram.

No es la primera ocasión que el ex peleador de 43 años de edad atraviesa por una situación así, ya que en 2016, también fue atropellado por un auto. En aquel año, las heridas fueron menores, aunque ahí el conductor se dio a la fuga.

