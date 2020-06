Guillermo Almada, uno de los 15 contagiados de Covid-19 en Santos

Semanas atrás, Santos Laguna confirmó que en su plantilla hubo 15 contagiados por Covid-19 y, aunque el club no reveló nombres, Guillermo Almada, director técnico del equipo, confesó que él fue uno de los infectados.

“Voy a ser más específico, mi señora es médico. En mi casa, mi señora es la que hace los mandados, porque obviamente como es su especialidad, ella sabe protegerse más. Los niños chicos tampoco salen y tenemos una empleada. A veces salían al parque, acá a la esquina, que son 20 metros de casa. Era el único lugar al que iba cuando no había gente y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa, fue asintomático", señaló el estratega uruguayo.

Conoce más sobre: Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas

Almada no comprende cómo es que se contagio, pues siguió al pie de la letra las indicaciones sanitarias. “Todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema", añadió.

El director técnico aseguró que él fue testigo de cómo algunos jugadores se cuidaron, aunque no pudo defender a Jonathan Orozco ni a Gerardo Arteaga, pues ambos publicaron mediante redes sociales las salidas que tuvieron.

Te puede interesar: Madre de Neymar y su novio terminan en el hospital tras pelea

“Nosotros no nos juntamos ningún día, pero los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga, que festejó su cumpleaños con tres o cuatro personas que invitó, y ahora que viajó a Guadalajara", concluyó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV